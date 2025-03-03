Врач Мануйленко: за три месяца до беременности нужно начать принимать йод

Перед планированием беременности важно обеспечить организм всеми необходимыми веществами и следовать принципам правильного питания. Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Мануйленко сайту «Время Н».
По ее словам, за два-три месяца до планируемого зачатия и на протяжении всего периода беременности рекомендуется принимать препараты йода в дозировке 200 микрограммов ежедневно.
Также за два-три месяца до беременности и в течение первых 12 недель желательно употреблять фолиевую кислоту в количестве от 400 до 800 микрограммов в сутки. Это поможет снизить риск дефектов развития нервной системы у будущего ребенка, пояснила врач.
Она также отметила, что умеренная физическая активность во время беременности положительно влияет на состояние здоровья матери и малыша, однако она должна соответствовать медицинским рекомендациям.
Новая выставка о путешествиях открылась в Национальном центре «Россия»
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте