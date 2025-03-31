Врач Мануйленко назвала грудное кормление важной мерой профилактики заболеваний

Сохранение здоровья детей — одна из главных задач государственной политики в сфере защиты интересов детства. Пренатальный и неонатальный скрининги позволяют диагностировать тяжелые заболевания у ребенка. Об этом рассказала врач Ольга Мануйленко в беседе с сайтом pravda-nn.ru.
По ее словам, скрининговая процедура бесплатна и обязательна для всех беременных, вставших на медицинский учет. Обследование позволяет выявить риск возникновения синдромов Дауна, Эдвардса, Патау, а также врожденных пороков и задержки роста плода.
Важной мерой профилактики заболеваний новорожденных медик назвала грудное вскармливание. Оно предотвращает риск избыточного веса и ожирения во взрослом возрасте, обеспечивает здоровое питание для правильного развития младенцев, пояснила эксперт.
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