Врач Мануйленко назвала грудное кормление важной мерой профилактики заболеваний

Сохранение здоровья детей — одна из главных задач государственной политики в сфере защиты интересов детства. Пренатальный и неонатальный скрининги позволяют диагностировать тяжелые заболевания у ребенка. Об этом рассказала врач Ольга Мануйленко в беседе с сайтом pravda-nn.ru .

По ее словам, скрининговая процедура бесплатна и обязательна для всех беременных, вставших на медицинский учет. Обследование позволяет выявить риск возникновения синдромов Дауна, Эдвардса, Патау, а также врожденных пороков и задержки роста плода.

Важной мерой профилактики заболеваний новорожденных медик назвала грудное вскармливание. Оно предотвращает риск избыточного веса и ожирения во взрослом возрасте, обеспечивает здоровое питание для правильного развития младенцев, пояснила эксперт.