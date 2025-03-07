Врач Мануйленко: курение родителей повышает риск смертности младенца в два раза

Акушер-гинеколог минздрава Нижегородской области Ольга Мануйленко рассказала о влиянии курения на беременность. Никотин может стать причиной серьезных проблем, таких как отслоение плаценты и выкидыш, заявила медик в беседе с Pravda-nn.ru .

По словам врача, вредная привычка вызывает сужение кровеносных сосудов в плаценте, ухудшая кровоснабжение плода. Даже электронные сигареты и кальяны представляют угрозу для беременных женщин и их будущих детей.

«Курение на 28% повышает риск мертворождения и смертности новорожденных и в два раза — риск рождения ребенка с низким весом», — предупредила врач.

Эксперт отметила, что дети курящих матерей на 20–70% чаще страдают хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни. Они также подвержены снижению иммунитета.