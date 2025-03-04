Врач Маневич указал на опасность использования перекиси и масла для чистки ушей

Для поддержания гигиены ушей достаточно регулярно протирать наружную часть уха и слуховой проход влажным полотенцем после душа. Об этом заявил оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с « Газетой.ru ».

Врач призвал отказаться от использования перекиси водорода, уксуса, соды или масла для ухода за ушами. Эти средства способны вызвать раздражение, аллергические реакции или даже химические ожоги, особенно если кожа слухового прохода уже воспалена.

Маневич предостерег от применения ватных палочек для очистки ушного канала, так как они могут утрамбовывать серу внутрь, вызывая образование пробок. Это не только ухудшает восприятие звука, но и способно приводить к боли, заложенности и другим неприятным симптомам.