Врач Маневич: сосудосуживающие капли могут вызвать бессонницу и тревожность

Продолжительное использование назальных сосудосуживающих капель может иметь негативные последствия для здоровья. Об этом предупредил оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с « Известиями ».

По словам врача, бесконтрольное применение таких препаратов связано с риском возникновения различных проблем, включая хронические заболевания. Основная угроза кроется в развитии медикаментозной зависимости, когда для сохранения эффективности требуется увеличение дозировки.

«Сосудосуживающие капли в основном действуют локально, при их чрезмерном использовании возможно попадание активного вещества в системный кровоток», — добавил медик.

Эксперт пояснил, что результатом могут стать повышение артериального давления, ускорение сердцебиения, головные боли, беспокойство и нарушения сна.