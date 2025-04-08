Врач Маневич: сосудосуживающие капли могут вызвать бессонницу и тревожность
Продолжительное использование назальных сосудосуживающих капель может иметь негативные последствия для здоровья. Об этом предупредил оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с «Известиями».
По словам врача, бесконтрольное применение таких препаратов связано с риском возникновения различных проблем, включая хронические заболевания. Основная угроза кроется в развитии медикаментозной зависимости, когда для сохранения эффективности требуется увеличение дозировки.
«Сосудосуживающие капли в основном действуют локально, при их чрезмерном использовании возможно попадание активного вещества в системный кровоток», — добавил медик.
Эксперт пояснил, что результатом могут стать повышение артериального давления, ускорение сердцебиения, головные боли, беспокойство и нарушения сна.