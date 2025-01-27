Врач Маневич: чистка ушей ватными палочками может повредить барабанную перепонку

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что популярные методы ухода за ушами могут представлять опасность для здоровья. В частности, он отметил риски использования ватных палочек, а также применения перекиси водорода, уксуса, соды и оливкового масла.

Многие считают, что ватные палочки эффективно удаляют загрязнения из уха, однако на практике этот метод может нанести вред. Ватная палочка способна утрамбовывать серу и продвигать ее глубже в слуховой проход, увеличивая вероятность формирования серной пробки. Более того, неправильное применение ватной палочки может травмировать чувствительную кожу слухового канала и вызвать воспаление. В худших случаях возможно повреждение барабанной перепонки.

Не менее опасно использовать альтернативные методы очищения ушей с помощью перекиси водорода, уксуса, соды или оливкового масла. Эти вещества могут вызывать химические ожоги, аллергию или раздражение кожи.

Важно помнить, что уши обладают способностью самостоятельно очищаться. При жевании, разговоре или зевоте сера постепенно выходит наружу, захватывая с собой грязь и мусор. Для поддержания гигиены достаточно регулярно протирать наружную часть уха влажной тканью после душа и тщательно просушивать кожу.