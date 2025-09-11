Врач Манек указал на отсутствие универсальной позы для сна

Врач Ниш Манек заявил об отсутствии универсальной «правильной» позы для сна. Об этом сообщил BBC Science Focus .

По словам медика, сон на левом боку может снизить риск кислотного рефлюкса по сравнению с правым. Однако пищеварение происходит независимо от положения тела, и если у человека нет соответствующих проблем, поза не будет иметь особого значения.

«Беременным женщинам часто советуют спать на левом боку, чтобы улучшить приток крови к ребенку и снизить давление на печень, но сон на правом боку, как правило, тоже подходит», — отметил специалист.

Манек пояснил, что отдых на спине уменьшает нагрузку на шею и поясницу, но может усиливать храп или ночное апноэ. Сон на боку облегчает дыхание и может быть полезен при таких нарушениях, добавили «Известия».