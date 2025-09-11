Врач Манек указал на отсутствие универсальной позы для сна
Врач Ниш Манек заявил об отсутствии универсальной «правильной» позы для сна. Об этом сообщил BBC Science Focus.
По словам медика, сон на левом боку может снизить риск кислотного рефлюкса по сравнению с правым. Однако пищеварение происходит независимо от положения тела, и если у человека нет соответствующих проблем, поза не будет иметь особого значения.
«Беременным женщинам часто советуют спать на левом боку, чтобы улучшить приток крови к ребенку и снизить давление на печень, но сон на правом боку, как правило, тоже подходит», — отметил специалист.
Манек пояснил, что отдых на спине уменьшает нагрузку на шею и поясницу, но может усиливать храп или ночное апноэ. Сон на боку облегчает дыхание и может быть полезен при таких нарушениях, добавили «Известия».