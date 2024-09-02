Врач Малыгина рассказала, что чаще всего с наступлением осени дети начинают болеть ОРВИ и кишечными вирусами

Педиатр «СМ-Клиника» Евгения Малыгина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что с наступлением осени дети обычно начинают болеть ОРВИ и кишечными вирусами. Болезни могут проявляться как легкими симптомами в виде насморка и боли в горле, так и длительной лихорадкой и интоксикацией.

Особую опасность представляют атипичные возбудители, такие как микоплазмы и хламидии. Как пояснила медик, эти микроорганизмы часто вызывают атипичную пневмонию.

«Симптомы могут никак не указывать на пневмонию — и в этом основная сложность», — сказала она.

Во время кишечных вирусов важно следить за появлением симптомов обезвоживания, а также уметь правильно отпаивать ребенка, добавила Малыгина.