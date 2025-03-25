Врач Малов: тренированные люди не ощущают дискомфорта при смене погоды
Эксперт НТИ «Хелснет», терапевт Александр Малов объяснил в интервью RT, что тренированные люди не ощущают дискомфорта при смене погоды.
По его словам, особенно плохо организм переносит перепады атмосферного давления — так называемые «барические пилы».
«Чем меньше адаптационный резерв у человека, тем хуже он переносит колебания давления. Наиболее чувствительны к ним люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметил врач.
К таким заболеваниям относятся гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность, уточнил специалист.
Малов подчеркнул, что хорошо тренированный человек не испытывает неприятных ощущений при изменении погоды и давления.