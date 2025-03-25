Врач Малов: тренированные люди не ощущают дискомфорта при смене погоды

Эксперт НТИ «Хелснет», терапевт Александр Малов объяснил в интервью RT , что тренированные люди не ощущают дискомфорта при смене погоды.

По его словам, особенно плохо организм переносит перепады атмосферного давления — так называемые «барические пилы» .

«Чем меньше адаптационный резерв у человека, тем хуже он переносит колебания давления. Наиболее чувствительны к ним люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметил врач.

К таким заболеваниям относятся гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность, уточнил специалист.

Малов подчеркнул, что хорошо тренированный человек не испытывает неприятных ощущений при изменении погоды и давления.