Врач Маляцинский посоветовал покупать солнцезащитные очки в оптике или аптеке

Солнцезащитные очки — не только стильный аксессуар, но и средство защиты глаз от вредного воздействия солнца. Советами по выбору оптического прибора поделился офтальмолог Игорь Маляцинский в беседе с РИАМО .

По словам врача, важно обращать внимание на цвет линз. Черные, серые и коричневые — универсальные и функциональные. Зеркальное покрытие эффективно отражает свет, а вот линзы с яркими оттенками — розовыми, голубыми, зелеными — лучше оставить для фотосессий или прогулок в облачную погоду.

Медик посоветовал заботиться о здоровье и покупать солнцезащитные очки в местах, где есть гарантия качества. Речь идет об оптиках и аптеках, а также салонах с сертифицированной продукцией. Маляцинский предупредил о рисках приобрести опасное для глаз изделие в интернет-магазине или на рынке, добавил MIR24.TV.