Врач Малиновская: ежедневная зарядка поможет облегчить пробуждение по утрам

Весной многие сталкиваются с проблемой пробуждения. Ложатся вовремя, но утром не могут встать и постоянно чувствуют себя разбитыми. Об увеличении числа жалоб на трудности с подъемом рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с РИАМО .

Врач отметила, что люди, которые работают с раннего утра, особенно страдают от сонливости. Они хотят спать по дороге на работу и домой. Организм, который «впал в спячку» еще в октябре, не может быстро адаптироваться к ранней весне.

По словам Малиновской, нехватка солнца приводит к дефициту витамина D. Это вызывает плохое настроение, упадок сил и ломоту в теле. Кроме того, организм реагирует на темноту выработкой мелатонина — гормона сна, передает газета «Петербургский дневник».

Чтобы справиться с этим состоянием, доктор посоветовала просыпаться с первыми лучами солнца и делать зарядку. Также важно соблюдать регулярный режим дня и ложиться спать до 23:00 или раньше.

Эксперт рекомендовала позитивно относиться к жизни и каждое утро просыпаться в хорошем настроении. Только так можно сохранять бодрость в течение всего дня.