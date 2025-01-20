Врач Малинникова: даже после вакцинации против гриппа можно заболеть

Даже после вакцинации современными препаратами против гриппа можно заболеть, но болезнь протекает легче. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре ИА НСН .

«Для вируса гриппа свойственно перемешивание различных вариантов одного и того же вируса, но разных его подтипов. Современные вакцины содержат очень мало вирусного антигена, который нацелен на то, чтобы у нас с вами вырабатывались антитела», — отметила врач.

По ее словам, чем меньше этого антигена вводят, тем шире охват населения, которое можно прививать: беременные женщины, младенцы, пациенты с бронхиальной астмой и другие группы риска. Однако это уменьшает эффективность вакцины. Но все же препараты помогают снизить вероятность тяжелого течения заболевания, пояснила медик.