Врач Маклаков: удаление родинок народными методами может привести к ожогам и инфекциям

Отношение к родинкам разное: для одних это повод для гордости, для других — источник комплексов. Некоторые люди хотят избавиться от невусов по эстетическим соображениям и пробуют сомнительные народные методы. Врач-онкодерматолог Вадим Маклаков рассказал «Газете.Ru» , чем это опасно.

Количество и тип родинок зависят от наследственности, возраста и внешней среды, в частности, ультрафиолетового излучения. Большинство родинок — доброкачественные новообразования, которые не угрожают здоровью. Но некоторые люди пытаются удалить их дома из-за эстетических соображений.

Маклаков предупредил, что народные средства могут вызвать ожоги кожи и занесение инфекции, а неполное удаление родинки повышает риск ее злокачественного перерождения. Поэтому лучше удалять родинки под контролем врача-дерматолога или онкодерматолога.

Специалист подчеркнул важность безопасного и эффективного удаления невуса с помощью радиоволнового метода (сургитрон) или электрокоагуляции. Эти процедуры минимально травмируют кожу и обеспечивают быстрое заживление без грубых рубцов.