Врач Макиша: протеиновые коктейли помогают снизить вес

По словам врача, белок является действенным средством при похудении. Его применяют в программах по снижению веса для профессиональных атлетов, а также для пациентов с сахарным диабетом. Если речь идет о качественном продукте, то он может служить хорошим дополнением к основной диете.

Как отметил доцент кафедры ЛФК и спортивной медицины, врач-диетолог Дмитрий Бобунов, спортивные добавки не несут большой угрозы для здоровья, но их избыточное потребление порой приводит к росту уровня холестерина в крови. Он отметил, что аналогичный эффект может произойти и при частом употреблении мяса.