Врач Макеева: предотвратить появление кариеса можно с помощью фтора и кальция

Фтор полезен для предотвращения кариеса, он образует защитную пленку на зубах. Об этом рассказала заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Ирина Макеева в беседе с сайтом aif.ru .

Профессор отметила, что использование фторидных средств укрепляет эмаль, однако они противопоказаны жителям регионов с повышенным содержанием фтора в воде. К таким относятся Московская, Тамбовская и Тверская области, сообщили «Известия».

Макеева также подчеркнула важность кальция для роста зубов, но предостерегла от его избытка во взрослом возрасте, так как это может привести к образованию кальцинатов в тканях.