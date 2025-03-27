Врач Макеева: предотвратить появление кариеса можно с помощью фтора и кальция

Фтор полезен для предотвращения кариеса, он образует защитную пленку на зубах. Об этом рассказала заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Ирина Макеева в беседе с сайтом aif.ru.
Профессор отметила, что использование фторидных средств укрепляет эмаль, однако они противопоказаны жителям регионов с повышенным содержанием фтора в воде. К таким относятся Московская, Тамбовская и Тверская области, сообщили «Известия».
Макеева также подчеркнула важность кальция для роста зубов, но предостерегла от его избытка во взрослом возрасте, так как это может привести к образованию кальцинатов в тканях.
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