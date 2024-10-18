Врач Макарова: диатез проявляется в виде сухости, покраснения, зуда и шелушения на коже

Заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова в разговоре с Life объяснила, как специалисты называют «диатез» в медицине и чем опасно это заболевание.

В современной медицине «диатез» связывают с атопическим дерматитом, экземой и другими видами реакций, которые могут развиваться у малышей. Обычно он проявляется в виде сухости, покраснения, зуда, шелушения, а также мелкой сыпи или пузырьков на коже. Чаще всего причиной таких реакций выступает наследственность, реже — аллергия на пищевые белки.

По словам Макаровой, оставленные без реакции ранние проявления аллергии могут привести к появлению множественной аллергии и развитию хронических аллергических заболеваний. Врач призвала родителей исключить из рациона детей аллергенные продукты, а также поддерживать чистоту и влажность в помещении, где живет ребенок.