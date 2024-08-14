Врач Махкамова: пелена перед глазами может быть признаком диабетической ретинопатии

Пелена перед глазами может быть признаком серьезного заболевания. Об этом рассказала офтальмолог Шахло Махкамова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, нечеткость зрения зачастую возникает на поздних этапах диабетической ретинопатии. Речь идет о возрастном недуге, при котором человек видит серые и черные пятна, добавил сайт KP.RU.

При развитии заболевания отек затрагивает часть сетчатки. Кроме того, появляются кровоизлияния. Все это вызывает проблемы со зрением, пояснила врач.

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