Врач Лукьяненко: донорам необходим легкий завтрак в день сдачи крови

Перед сдачей крови или ее компонентов донорам необходимо заранее хорошо выспаться, исключить алкоголь за два дня до процедуры и воздержпться от курения минимум за час. Об этом рассказала врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Светлана Лукьяненко в интервью сайту «Пенза Пресс» .

По словам доктора, за три дня до сдачи крови нужно исключить употребление аспирина и анальгетиков, они ухудшают свертываемость крови. В день донации важно питаться умеренно, так как сдавать кровь натощак нельзя. Разрешена легкая пища вроде чая с печеньем и фруктов.

«Заранее никакие анализы сдавать не нужно. Также необязательно знать свою группу и резус-фактор. Все необходимые анализы вам проведут в Центре крови в день обращения», — поделилась эксперт.

Врач напомнила, что здоровье донора зависит от правильного подхода к подготовке. Регулярное донорство приносит пользу обществу и самому человеку, подчеркнула Лукьяненко.