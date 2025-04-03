Врач Лоскуктов: боли в груди могут быть результатом невралгии и стресса

Боли в груди — симптом, вызывающий беспокойство у многих. О возможных причинах такого состояния рассказал остеопат Олег Лоскутов в беседе с Life .

По его словам, боли в груди делятся на кардиальные и некардиальные. Первые представляют опасность для жизни. К ним относятся, например, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и перикардит.

Однако порой неприятные ощущения — результат неопасных заболеваний. Как пояснил врач, таким симптомом сопровождаются патологии позвоночника (остеохондроз, сколиоз, межпозвонковые грыжи и протрузии, межреберная невралгия), гастрит, язва желудка, заболевания легких. Кроме того, могут возникать и психосоматические боли, вызванные стрессом, пояснил специалист.