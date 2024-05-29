Врач Логина: тополиный пух провоцирует обострение аллергии на пыльцу

Тополиный пух — отличный сорбент, который собирает частицы пыли и пыльцу растений. Об этом рассказала аллерголог Надежда Логина в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По ее словам, пушистые семена провоцируют обострение аллергии. С их помощью пыльца может перемещаться на большие расстояния.

Врач посоветовала пациентам с соответствующим диагнозом избегать мест цветения деревьев. Кроме того, важно регулярно проводить влажную уборку помещений и принимать душ после прогулок.

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