Врач Логина: тополиный пух провоцирует обострение аллергии на пыльцу
Тополиный пух — отличный сорбент, который собирает частицы пыли и пыльцу растений. Об этом рассказала аллерголог Надежда Логина в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По ее словам, пушистые семена провоцируют обострение аллергии. С их помощью пыльца может перемещаться на большие расстояния.
Врач посоветовала пациентам с соответствующим диагнозом избегать мест цветения деревьев. Кроме того, важно регулярно проводить влажную уборку помещений и принимать душ после прогулок.
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