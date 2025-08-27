Врач Логина сообщила, что дети подвержены аллергии на укусы комаров

Как пояснила врач, аллергия на укус комаров чаще всего связана с чувствительностью к слюне насекомых, которая попадает в кожу. По словам специалиста, особенно уязвимы дети из-за повышенной чувствительности кожи, а также люди со склонностью к аллергии.

«Местная реакция может быть достаточно выраженная», — предупредила медик.

Она посоветовала обратиться к врачу при появлении слабости, сонливости и плохого самочувствия после каждого укуса.