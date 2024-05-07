Врач Лялина: переваренные яйца могут обострить болезни ЖКТ | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 12:01 Врач Лялина: переваренные яйца могут обострить болезни ЖКТ

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Большая доза сероводорода вследствие долгой варки яиц может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта и интоксикации организма. Об этом рассказала врач Ирина Лялина сайту «Доктор Питер».

По словам специалиста, категорически запрещается есть переваренные яйца людям с панкреатитом, язвой желудка, холециститом и детям. Чтобы не допустить опасной химической реакции при варке, стоит поставить таймер.

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Лялина посоветовала варить яйца не дольше 20 минут и не доводить их до активного кипения, сообщила «Национальная служба новостей».