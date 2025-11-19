Врач Литвиненко напомнил, что при гололеде безопаснее ходить в плотной и свободной одежде

В Москве ожидается сильная гололедица из-за обильных осадков, предупредил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что на дорогах будет очень скользко, и призвал автомобилистов быть внимательными и по возможности отказаться от поездок утром 19 ноября. Врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко напомнил, что при гололеде и гололедице безопаснее ходить в плотной и свободной одежде. Об этом написала «Москва 24» .

Она может смягчить удар при падении. Также полезно освоить базовые принципы группировки, чтобы избежать удара головой и спиной.

«Колени следует слегка согнуть, а корпус — наклонить вперед. Эта поза улучшает устойчивость и готовит к возможному падению», — отметил Литвиненко.

Если падение все же произошло, важно помнить о правилах первой помощи. При любой травме — ушибе, растяжении или подозрении на перелом — к поврежденному месту следует приложить лед. Особенно внимательно нужно отнестись к черепно-мозговым травмам.

При подозрении на серьезную травму необходимо обратиться в травмпункт. Самостоятельно определить серьезность травмы не всегда возможно. Врач-ортопед подчеркнул, что в таких ситуациях часто требуется рентген для постановки точного диагноза.