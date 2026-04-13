Врач Лисовский назвал сонливость после еды признаком инсулинорезистентности

Диетолог Максим Лисовский рассказал Life.ru , что «здоровое питание» иногда может вызывать дискомфорт и сигнализировать о том, что выбранный рацион не соответствует потребностям организма. Реакция организма — ключевой критерий.

Если после приема пищи человек чувствует «туман в голове» и сонливость, это может указывать на резкие колебания уровня глюкозы. Такой сценарий часто возникает при избытке углеводов или инсулинорезистентности, когда организм активно снижает сахар в крови, выбрасывая инсулин, после чего наступает энергетический спад.

По словам врача, дискомфорт в животе, вздутие и повышенное газообразование могут быть связаны с непереносимостью лактозы или избытком трудноусвояемых углеводов из группы FODMAP. Эти углеводы содержатся в бобовых, некоторых овощах, фруктах и пшенице, и их ферментация кишечной микрофлорой вызывает газообразование.