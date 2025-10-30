Врач Лишин призвал с осторожностью заниматься йогой при проблемах со связками

Терапевт Виктор Лишин рассказал RT , что людям с генетической предрасположенностью к травмам сухожилий и связок стоит быть осторожными при занятиях йогой. Особенно это касается начального этапа.

Как пояснил врач, у некоторых людей генетически обусловлены мышечные особенности и высокий риск травм сухожилий и разрывов.

«Им просто нельзя тянуться как минимум в начале занятий йогой. Когда они только начинают заниматься, им надо быть аккуратнее», — отметил медик.

Лишин уточнил, что с развитием прочности связок и сухожилий ограничения могут становиться менее строгими.

Среди других физических противопоказаний специалист выделил генетические заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, повышенный уровень мочевой кислоты и эстрадиола. Терапевт также рекомендовал проявлять осторожность на занятиях при сердечно-сосудистых патологиях и зажимах в шейном отделе.