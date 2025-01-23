Врач Лишин: постоянное ощущение холода может быть признаком диабета

Постоянное ощущение холода может свидетельствовать о развитии ряда заболеваний. Об этом рассказал терапевт Виктор Лишин в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, одна из возможных причин — атеросклероз, при котором происходят изменения в сосудах, приводящие к образованию бляшек, препятствующих нормальному кровообращению.

«Другая причина — диабет. Сахар негативно влияет на сосуды — возникают сосудистые ухудшения рук, ног, и кровь плохо поступает. Поэтому они могут быть холодными», — отметил врач.

Стресс и тревога, сообщил эксперт, также могут быть виновниками мерзлявости. Эмоциональный дисбаланс провоцирует реакцию на стресс, которая выражается в чувстве холода, добавил сайт «Аргументы и факты».