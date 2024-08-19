Врач ЛФК Данилова: щелканье суставами не приводит к артриту и остеоартрозу

Врач лечебной физкультуры Римма Данилова развеяла миф о вреде популярной привычки. Речь идет о хрусте суставами, сообщило Ura.ru .

По словам медика, многие считают такое щелканье опасным. На самом деле оно не может вызывать артрит, остеоартроз и другие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Исследования не выявили связи между хрустом в суставах и частотой возникновения этих заболеваний», — отметила эксперт по ЛФК.

Однако она посоветовала не щелкать суставами позвоночника из-за риска появления мышечного спазма.