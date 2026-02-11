Врач Левченко напомнила о связи состояния кишечника и иммунной системы

Эндокринолог и нутрициолог Инна Левченко поделилась информацией о значимости кишечника для иммунной системы человека. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Telegram-канал врача Максима Кузнецова.

По словам Левченко, кишечник выполняет критически важные функции в иммунной системе. Повреждения или воспаления этого органа могут привести к выделению цитокинов — молекул, влияющих на работу мозга.

Также специалист обратила внимание на микробиоту кишечника — сложную экосистему микроорганизмов, включающую бактерии, грибы и вирусы.

Эксперт напомнила, что научные исследования подтверждают связь между состоянием кишечника и эмоциональным фоном, качеством сна, энергетическим балансом организма и контролем веса. Нарушения в работе кишечника могут усугублять течение хронических заболеваний.