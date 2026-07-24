Врач Лесков рассказал, что музыка в наушниках с низкими частотами может быть тяжелой для слуха

Врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью радио Sputnik объяснил, что потеря слуха может быть связана не столько с самими наушниками, сколько с контентом и громкостью прослушивания.

По словам специалиста, при прослушивании классической музыки на небольшой громкости вреда не будет. А вот музыка с низкими частотами, например тяжелый рок или опера «1812 год» с ее громкими звуками, может быть тяжелой для слуха.

Лесков также подчеркнул, что тип наушников имеет значение. Внутриканальные наушники, которые вставляются в ухо, могут привести к воспалению слухового прохода. Это происходит из-за того, что многие люди не ухаживают за своими наушниками, и в результате в ухе может развиться инфекция. Повреждение кожи в слуховом проходе плюс занос инфекции могут привести к наружному отиту, который сопровождается болезненными ощущениями.