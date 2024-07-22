Врач Лепилова посоветовала избегать купания в болотистых местах

Россиянам стоит избегать купания в стоячих водоемах, в болотистых местах и на мелководье, где гнездятся птицы. Об этом рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Полина Лепилова в беседе с RT.

По словам специалиста, в противном случае возрастают риски заражения церкариозом — кожным паразитарным заболеванием. Его первыми признаками считаются зуд, сыпь в виде мелких пузырьков или покраснение кожи в области поражения.

Лепилова напомнила, что перед купанием в любом природном водоеме важно наносить на кожу репелленты, а после — обязательно принять душ под проточной водой.