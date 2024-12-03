Врач Леонтьева назвала проветривание способом защиты от пневмонии

Терапевт Наталья Леонтьева рассказала, как защититься от пневмонии и других респираторных заболеваний в холодное время года. Важно регулярно проветривать помещение, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

По словам врача, в закрытых комнатах сухой воздух насыщается вирусами и бактериями. Такие условия увеличивают риск заражения опасными вирусами. Кроме того, появляется вероятность тяжелого течения простуды.

Медик отметила, что проветривание способствует улучшению качества воздуха. Специалист посоветовала открывать окна на 5-15 минут несколько раз в день. Также необходимо следить за исправностью работы вентиляционных систем, добавили «Известия».