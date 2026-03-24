Врач Ленюшкина предупредила, что недоношенные дети подвержены высокому риску инфекций

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Анна Ленюшкина сообщила «Известиям» , что недоношенные дети сталкиваются с инфекциями чаще и переносят их тяжелее из-за незрелости органов и систем организма.

По словам специалиста, у таких детей особенно уязвима дыхательная система, в легких вырабатывается недостаточное количество сурфактанта — вещества, необходимого для нормального дыхания. Новорожденным часто требуется респираторная поддержка и введение препаратов сурфактанта.

«Это позволяет сохранить жизнь ребенку, однако длительная вентиляция легких и воздействие кислорода могут повышать риск заболеваний дыхательной системы и восприимчивости к инфекциям, особенно в первые два года жизни», — отметила врач

Иммунная система у недоношенных детей тоже остается незрелой, из-за чего они болеют примерно в два раза чаще и тяжелее переносят инфекции. Особую опасность представляет респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), который может быстро поражать нижние дыхательные пути и приводить к госпитализации и тяжелым осложнениям.