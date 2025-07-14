Врач Лебедева связала ночные головные боли с апноэ и бруксизмом

Врач-сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева поделилась с «Газетой.Ru» информацией о возможных причинах ночных головных болей.

По ее словам, они могут указывать на наличие трех патологий: апноэ, нарушения внутричерепного давления и бруксизм.

«Ночные головные боли могут быть признаком апноэ, бруксизма и проблем с внутричерепным давлением. Так, при обструктивном апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Мозг ощущает нехватку кислорода и, как результат — пробуждение с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Подобный эффект может вызывать и гипопноэ — чрезмерно поверхностное дыхание», — подчеркнула врач.

Лебедева также отметила, что при бруксизме неконтролируемое сжимание челюстей и скрежет зубами во сне могут привести к головным болям напряжения в висках или затылке.