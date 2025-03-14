Врач Лебедева: синдром выгорания может быть причиной дневной сонливости

Многие из нас хоть раз чувствовали усталость и желание вздремнуть в разгар рабочего дня. Медики утверждают, что за этим могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Врач-сомнолог, эндокринолог Дарья Лебедева рассказала kp.ru , если человека тянет в сон по вечерам после напряженного дня — это нормально.

Есть несколько причин, которые вызывают дневную сонливость. Одна из них — синдром выгорания. Стресс на работе или в личной жизни может привести к истощению и потере интереса ко всему вокруг. Чтобы справиться с этим, нужно обратиться за помощью к психологу и наладить режим работы и отдыха.

Инсульты, травмы мозга и некоторые другие заболевания также могут вызывать сонливость. Лечение должно быть направлено на основное заболевание.

Нарколепсия — это заболевание, которое вызывает гиперсонливость в дневное время. Человек может заснуть в самых неожиданных местах и ситуациях, даже во время разговора или занятий спортом. Точные причины нарколепсии пока неизвестны, но лечение включает соблюдение режима дня и специальные программы для контроля симптомов, отметила Лебедева.