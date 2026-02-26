Врач Лебедева рассказала о влиянии холода на гормоны, регулирующие чувство голода

В холодное время года многие замечают усиление аппетита. Это не случайность, а результат работы механизмов терморегуляции в организме, объяснила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева в беседе с Life.ru .

Когда человек замерзает, организм начинает активнее расходовать энергию, чтобы сохранить тепло и поддержать нормальную температуру внутренних органов. Это ускоряет обмен веществ и повышает потребность в калориях.

«Уровень гормонов, регулирующих чувство голода и сытости — грелина и лептина — может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание есть», — добавила врач.

Она предупредила, что для поддержания здоровья важно отдавать предпочтение полноценной и сбалансированной пище и избегать переедания, особенно сладких и жирных продуктов.