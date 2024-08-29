Врач Лебедева назвала сочетание кофе с бутербродом плохим завтраком

Кофе с бутербродом или чем-то сладким — не самый лучший вариант для завтрака. Как рассказала «Российской газете»врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, утро считается временем контринсулярных гормонов, которые повышают уровень глюкозы.

Углеводы на завтрак дополнительно поднимают уровень глюкозы, что вынуждает поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина.

«В итоге поджелудочная железа дает инсулина больше, чем необходимо. Она не знает, сколько углеводов вы съедите, и выработает с запасом», — процитировала «Свободная пресса» медика.

По словам специалиста, хороший завтрак считается низкоуглеводным, где нет места сладостям и выпечке.

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