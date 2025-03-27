Врач Лебедева: кофе, молочка и неспелые фрукты приводят к образованию токсинов в кишечнике

Некоторые виды пищи способствуют образованию токсинов, которые можно назвать «ржавчиной на стенках кишечника». Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в беседе с «Российской газетой» перечислила, какие продукты не нравятся кишечнику.

Так, сахар создает на внутренних стенках слой, который препятствует распространению полезных бактерий. Не менее вредна выпечка: микрофлоре сложно переварить такие десерты, а у человека может появиться хроническая усталость, привел слова врача сайт «Свободна Пресса».

Кроме того, стоит осторожнее относиться к молочным продуктам, кофе, чаю и неспелым фруктам. В привычных напитках содержится танин — это вещество может раздражать стенки кишечника и тормозить перистальтику. А неспелые фрукты способны вызвать запор, добавила Лебедева.