Врач Лебедев рассказал, что слабость и нервозность могут указывать на дефицит витамина В1
Эксперт Роспотребнадзора, врач Михаил Лебедев в разговоре с «Газетой.ru» предупредил, что частая слабость и нервозность могут сигнализировать о нехватке в организме витамина В1.
У человека с дефицитом этого витамина также могут наблюдаться потеря аппетита и нарушение координации движений.
«Выраженный авитаминоз В1 может привести к мышечной слабости, поражением сердечно-сосудистой системы», — процитировал kp.ru медика.
При подобных признаках Лебедев посоветовал включить в рацион питания семена подсолнечника, хлеб из цельнозерновой муки, орехи, крупы, а также обратиться к специалисту для консультации.