Врач Лебедев назвал пропуск еды до полуночи ошибкой новогоднего застолья

В новогодние каникулы многие рискуют набрать лишние килограммы из-за богатого стола. О главных ошибках организации питания в праздники рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев в беседе с KP.RU.
Среди распространенных упущений врач выделил пропуск приемов пищи до полуночи. Позднее переедание может вызвать стресс для пищеварения. Также не стоит есть горячие блюда в полночь, когда обмен веществ замедлен.
По словам медика, отказ от употребления фруктов и недостаточное потребление воды способны привести к повышенному риску переедания и снижению скорости жиросжигания. Привычка часто перекусывать из-за скуки в сочетании с употреблением алкоголя добавляет организму ненужные калории.
