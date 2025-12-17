Врач Лебедев назвал пропуск еды до полуночи ошибкой новогоднего застолья

В новогодние каникулы многие рискуют набрать лишние килограммы из-за богатого стола. О главных ошибках организации питания в праздники рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев в беседе с KP.RU .

Среди распространенных упущений врач выделил пропуск приемов пищи до полуночи. Позднее переедание может вызвать стресс для пищеварения. Также не стоит есть горячие блюда в полночь, когда обмен веществ замедлен.

По словам медика, отказ от употребления фруктов и недостаточное потребление воды способны привести к повышенному риску переедания и снижению скорости жиросжигания. Привычка часто перекусывать из-за скуки в сочетании с употреблением алкоголя добавляет организму ненужные калории.