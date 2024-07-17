Врач Лебедь: летом россияне чаще всего подхватывают кишечные инфекции

В летний период из-за жары россияне чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями, в том числе с сальмоннелезом, дизентерией, ротавирусной и энтеровирусной инфекциями. Об этом рассказала врач Зинаида Лебедь в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, из-за высоких температур развитие бактерий и вирусов ускоряется примерно в 10 раз. Чтобы предотвратить кишечную инфекцию, необходимо тщательно промывать фрукты и овощи под проточной водой и соблюдать режим хранения продуктов.

Кроме того, летом часто обостряются сердечно-сосудистые заболевания из-за жары и пневмония из-за долгого использования кондиционера, отметила врач.

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