Врач Лазуренко: при неправильном выходе из поста страдает обмен веществ

Диетолог Наталья Лазуренко поделилась своими мыслями относительно влияния Великого поста на здоровье человека. Об этом сообщил RT .

По словам врача, пост предполагает исключение животных белков, что может негативно сказаться на организме, ведь белки являются важной составляющей человеческого тела. Для минимизации возможных рисков важно находить альтернативные источники.

Кроме того, Лазуренко отметила, что многие люди не уделяют должного внимания правильному входу в пост и выходу из него. В результате создается значительная нагрузка на пищеварительную систему, включая желчные пути, поджелудочную железу и печень. Страдает и обмен веществ, предупредила медик.