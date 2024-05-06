Врач Лазуренко назвала мифом заверения в эффективности чайной диеты | 360°

06 мая 2024, 10:35
Врач Лазуренко назвала мифом заверения в эффективности чайной диеты
Чай не влияет на объем жировой клетки и не является универсальным средством для похудения. Об этом рассказала диетолог Наталья Лазуренко в беседе с News.ru.
По ее словам, именно правильное использование напитка вместе с физическими нагрузками поможет добиться желаемого эффекта.
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«Если и существует чайная диета, то это миф и развод доверчивых страдальцев с избыточным весом», — отметила врач.
Она напомнила, что данный продукт действительно может ускорять общий метаболизм. Однако для видимых результатов необходимы комплексные мероприятия.
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