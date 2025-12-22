Врач Ларина отнесла анемию и расстройства метаболизма к причинам мерзнущих ног

Заведующая кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина перечислила основные причины постоянного замерзания ног в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснила специалист, первое объяснение заключается в общем переохлаждении тела. Второй фактор — развитие атеросклероза. Ухудшение кровотока из-за сужения просвета артерий ног препятствует нормальному поступлению крови к конечностям, вызывая ощущение зябкости.

По словам врача, третья группа факторов связана с нарушениями обменных процессов и низким содержанием железа в организме. Заболевания эндокринной системы способны нарушать баланс веществ, влияющих на теплообмен и энергетический обмен клеток, что проявляется повышенной чувствительностью к холоду.