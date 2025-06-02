Врач Ларина назвала скрытое воспаление одной из причин сердечных проблем у пожилых

Специалист в области медицины, возглавляющая кафедру поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, Вера Ларина поделилась с «Газетой.Ru» информацией о малоизвестных аспектах развития сердечной недостаточности у людей старшего возраста.

По ее словам, одним из ключевых факторов является хроническое воспаление, сопровождающее процесс старения, которое может протекать без явных симптомов. Это состояние способствует устойчивому повышению уровня провоспалительных цитокинов и нарушению баланса в иммунной системе, что в свою очередь негативно влияет на работу сердечной мышцы.

Ларина отметила, что проблема возраст-ассоциированного воспаления становится все более актуальной, особенно в России, где число людей старше 80 лет стремительно растет. Она также подчеркнула, что, несмотря на отсутствие единого медицинского определения этого явления, его влияние на развитие сердечной недостаточности у пожилых невозможно игнорировать.

Ранее исследования показали, что хронические заболевания, такие как диабет, гипертония и болезни почек, значительно усугубляют риск развития сердечной недостаточности, усиливая системное низкоинтенсивное воспаление в организме, включая эндотелий сосудов.