Врач Лаптиева рассказала, что улучшить осанку можно за счет брюшного дыхания

Практика глубокого дыхания не только повышает выносливость организма и успокаивает нервы, но и улучшает осанку. Об этом «Известиям» рассказала врач общей практики «ИНВИТРО-Северо-Запад» Виктория Лаптиева.

Брюшным дыханием называют технику максимального насыщения легких кислородом, при которой человек дышит, используя диафрагму — грудобрюшную преграду, пояснила медик. Такую практику в своих занятиях часто используют спортсмены и йоги, чтобы максимизировать возможности своих легких.

Глубокое брюшное дыхание, как отметила Лаптиева, помогает органам и тканям областей груди, живота и спины работать более эффективно. Оно способно решить такие проблемы как изжога, вздутие, частые запоры.