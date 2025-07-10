Врач Лапа рассказала, что на первом этапе проверки сердца назначают ЭКГ и коагулограмму

Чтобы выявить проблемы с сердцем, при появлении тревожных симптомов следует обратиться к врачу и пройти необходимые исследования, рассказала NEWS.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Она отметила, что на первом этапе обычно назначают ЭКГ и коагулограмму.

По словам медика, сейчас принято назначать ЭКГ, и это правильно.

«Обязательно общий анализ крови и коагулограмму (оценка свертывания кровотока. — ред.). Обычно два этих основных анализа. Холестерин и все остальное — это уже потом», — сообщила врач.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева рекомендовала уменьшить потребление кофе в жару. Эксперт объяснила, что даже 50 миллиграммов кофеина — примерно половина чашки кофе — могут ускорить частоту сердечных сокращений и поднять артериальное давление.