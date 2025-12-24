Врач Лапа призвала проверять целостность яиц перед приготовлением

Приготовление традиционных новогодних блюд, таких как оливье и сельдь под шубой, часто включает использование вареных куриных яиц. Терапевт Людмила Лапа поделилась с «Ридусом» важными рекомендациями по их подготовке.

Врач подчеркнула, что яйца необходимо мыть перед приготовлением, чтобы избежать риска заражения сальмонеллезом. Особое внимание следует уделять наличию трещин на скорлупе, поскольку сальмонелла может находиться как снаружи, так и внутри яйца. «Если есть ранка, яйцо следует сразу выбросить», — отметила Лапа.

