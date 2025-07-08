Врач Лапа предупредила о рисках для здоровья, связанных с курением в жару

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа предупредила о рисках, связанных с курением в жаркую погоду. Она отметила, что в условиях обезвоживания организма это может привести к кислородному голоданию, написал «Абзац» .

«Курение во время жары усугубляет общее состояние организма, риск интоксикации и гипоксии головного мозга увеличивается. Организм теряет воду, происходит сгущение крови, с одной стороны, а с другой — кислорода становится меньше, углекислого газа — больше, потому что он поступает из легких, нарушается дыхательный комфорт, появляется одышка», — объяснила Лапа.

Чтобы избежать критического состояния, врач посоветовала сократить время курения и количество выкуренных сигарет в жару.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов подчеркнул, что из-за уменьшения озонового слоя регионы центральной части России по уровню ультрафиолетовых излучений приближаются к экваториальным странам. Это увеличивает риски для здоровья жителей страны.