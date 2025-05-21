Врач Лапа посоветовала москвичам отложить начало купального сезона

Начало купального сезона в Москве пока откладывается ввиду неблагоприятных погодных условий, сообщила терапевт Людмила Лапа в интервью RT .

Медик предостерегла москвичей от поспешного начала водных процедур: температура в водоемах города пока низкая, что создает риск переохлаждения и негативных последствий для здоровья.

«Пока лезть в реку небезопасно. Вода очень холодная. Можно только как в крещенские морозы — максимум пару раз окунуться», — пояснила врач.

Кроме того, Лапа рекомендовала пока не загорать на городских пляжах. Несмотря на тепло от солнца, земля остается холодной.