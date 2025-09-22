Врач Лабухин призвал соблюдать сбалансированное питание для здоровья зубов

Для поддержания здоровья зубов важно сбалансированное питание. О продуктах, полезных для зубов, рассказал медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин в интервью «Газете.Ru» .

Стоматолог подчеркнул, что твердые овощи и фрукты, например, морковь, яблоки и огурцы, помогают очищать зубы от налета и стимулируют кровообращение в деснах, написали «Известия».

Также Лабухин отметил пользу зелени, богатой кальцием и фолиевой кислотой, ягод, содержащих витамины и микроэлементы, и орехов, которые содержат аминокислоты и полиненасыщенные жиры.

Особое внимание врач уделил молочной продукции, содержащей кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали.

«Разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, в сочетании с правильной гигиеной полости рта способствуют сохранению прочной эмали и снижают риск кариеса», — подчеркнул эксперт.

Однако он напомнил о важности регулярной гигиены полости рта и посещения стоматолога.